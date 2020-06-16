В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.

с чего всё началось

В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.

В магазинах появилась Конституция с новыми поправками

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