Общество
РИА НовостиВ магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
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с чего всё началось
В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.РБК00:30
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Общество
В Госдуму внесен законопроект о работе на «удаленке»
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий работу на "удаленке".
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Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
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КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
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Lenta.ru 02:48
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Федеральное агентство по туризму совместно с Роспотребнадзором разработало рекомендации, согласно которым отелям не рекомендуется заселять в один номер отеля неженатые пары.
ПолитРоссия 14 июня в 12:18
Общество
Против Навального возбудили дело о клевете
Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана.
BFM.ru вчера в 11:02
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Ученые установили, почему «жжется» крапива
Ученые из Датского технического университета выяснили, почему колючки крапивы или хоботок комара прокалывают кожу и не ломаются.
РЕН ТВ вчера в 12:24
Хоккей
Президент «Ак Барса»: изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%
Изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%.
Чемпионат 03:29
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Футбол
«Бавария» лидирует в борьбе за Хаверца
Несмотря на юный возраст (Хаверцу только 11 июня исполнился 21 год), хавбек сыграл уже 143 матча за «Байер» и отметился 43 забитыми мячами.
ГЛАС.RU 06:22
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
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PS5 такая большая, чтобы обеспечить адекватное охлаждение
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Политолог Шевцова: Движение глобального мира определит исход столкновения Америки и Китая
Столкновение либо диалог двух держав определят движение глобального мира.
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Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
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Овечкин сравнил жизнь в США и России
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В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело
Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 06:18
Здоровье
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
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