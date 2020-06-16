В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.

с чего всё началось

В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК. Новые версии Основного закона выпустили издательства «Омега-Л», «Эксмо» и «Проспект», приобрести брошюру можно в сетях магазинов «Читай-город» и «Библио-глобус», убедилось издание.

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

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