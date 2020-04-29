Происшествия
Говорит МоскваВ Москве посетителю магазина откусили часть уха
По словам источника агентства РИА Новости, в магазин вошёл посетитель и устроил ссору с охранником, в конфликт вмешался другой покупатель, и злоумышленник набросился на него и откусил ему часть уха.
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с чего всё началось
Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.РИА Новости10:57
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