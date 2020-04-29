Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве посетителю магазина откусили часть уха

По словам источника агентства РИА Новости, в магазин вошёл посетитель и устроил ссору с охранником, в конфликт вмешался другой покупатель, и злоумышленник набросился на него и откусил ему часть уха.
Читать в источнике
Комментировать229
с чего всё началось

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.
РИА Новости10:57

Подробнее о событии

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета в Москве

Москва 2411:57

Мужчина укусил посетителя магазина на севере столицы

Вечерняя Москва11:15

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Мослента11:06

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

РИА Новости10:57

Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

ТАСС11:26

Парню прокусили ухо в «Пятерочке» на севере Москвы

РЕН ТВ10:36

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета на севере Москвы

Агентство Москва11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
368
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
1,2K
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
983
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета 19:57
76
Политика

Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования.
Иркутск Сегодня 21:20
1
Общество

Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 вчера в 21:25
23
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
148
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
21
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская воссоздали сцену из «Титаника»

Рудковская уточнила, что им в воссоздании сцены «Титаника» помог сын Александр. Он держал фен и отвечал за спецэффекты.
ProstoProSport 15:15
Здоровье

В Кузбассе снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Уточняется, что уровень заболеваемости ниже эпидпорога зафиксирован во всех группах населения.
REGNUM 11:21
Общество

В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
7
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2,4K
Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
13
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:38
115
Экономика

ВВП США в I квартале снизился на 4,8%

В I квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8% в годовом выражении.
Саминвестор 08:53
84
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
88
Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
19
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
1
Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
161
Технологии

Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян

Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
Astera 17:34
10
Здоровье

Жителям Приморья с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома

Министерство здравоохранения Приморского края приняло решение разрешить людям, болеющим коронавирусом в легкой форме либо имеющим подозрение на инфекцию, лечиться в домашних условиях.
Infox.ru 17:34
13
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 01:25
7
Энергетика

Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
RT на русском 12:39
44
Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ 10:19
107
Общество

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

РБК 21:59
34
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
13
Происшествия

В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
13
Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Мойка78 27 апреля в 08:32
97
Общество

Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

Национальная служба новостей 06:16
95
Как работают Яндекс.Новости?
Главное