Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.

с чего всё началось

По словам источника агентства РИА Новости, в магазин вошёл посетитель и устроил ссору с охранником, в конфликт вмешался другой покупатель, и злоумышленник набросился на него и откусил ему часть уха.

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