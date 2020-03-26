Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ магнитогорской пятиэтажке произошел взрыв газа

Срочные новости приходят сейчас из Магнитогорска. ТАСС сообщает о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме. Погибли два человека, 11 спасены, еще 27 жителей дома эвакуированы.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске

Интерфакс11:18

Жители: в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Трансляция

Znak.com11:13

Пожар после взрыва газа в Магнитогорске попал на видео

РИА Новости12:11

Двое погибших, 37 эвакуированных. Всё, что известно о взрыве дома на Доменщиков, 19

Верстов.Инфо12:15

В Магнитогорске произошёл взрыв в жилом доме

74.ru10:54

Глава Магнитогорска отправился на место взрыва в жилом доме

News.ru12:07

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Главное

ТАСС11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество

Рост безработицы в США побил все рекорды

Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:47
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
РБК 07:18
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Игромания.ру 08:16
Общество

В Татарстане закроют все торговые центры

По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 28 марта по 5 апреля в Татарстане закроют все торгово-развлекательные центры.
Республика Татарстан 08:33
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей.
Peterburg2.ru вчера в 12:27
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Здоровье

В Коми выписали из больницы первого пациента с коронавирусом

В Республике Коми впервые выписан пациент, заразившийся коронавирусом.
Известия вчера в 11:39
Происшествия

Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.
REGNUM 04:02
Общество

У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
9111.ru 09:07
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии

Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
РИА Новости 11:43
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

В Санкт-Петербурге запретили посещение храмов и парков

Власти города распорядились закрыть кафе, магазины, за исключением продуктовых, а также запретили посещение парков и храмов.
Суть событий 10:29
Происшествия

Россиянин умер на Кубе от коронавируса

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:06
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю

Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Live24 07:20
Наука

В США создали активный голеностопный экзоскелет

Популярная механика 10:45
Общество

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:02
Общество

В Воронеже из-за коронавируса закроют все торговые центры

Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплат, накануне заявил Владимир Путин.
Вести Воронеж 12:02
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Общество

В СФ рассказали, что нерабочая неделя не повлияет на график праздников

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил РИА Новости, что выходная неделя не отразится на графике праздничных дней.
Аргументы и Факты вчера в 22:56
Общество

Власти ОАЭ разрешили вывезти российских туристов на родину

News.ru 08:31
Политика

В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba

Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
REGNUM 07:24
Футбол

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет

Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет, сообщает France Info.
Чемпионат 11:26
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Жительница Италии предупредила россиян о надвигающейся опасности

Живущая в Риме петербурженка предупредила россиян о надвигающейся опасности из-за коронавируса.
Lenta.ru 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное