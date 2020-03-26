Происшествия
BFM.ruВ магнитогорской пятиэтажке произошел взрыв газа
Срочные новости приходят сейчас из Магнитогорска. ТАСС сообщает о взрыве газа в жилом пятиэтажном доме. Погибли два человека, 11 спасены, еще 27 жителей дома эвакуированы.
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Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты».
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Общество
В Татарстане закроют все торговые центры
По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 28 марта по 5 апреля в Татарстане закроют все торгово-развлекательные центры.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин предложил ввести налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Здоровье
В Коми выписали из больницы первого пациента с коронавирусом
В Республике Коми впервые выписан пациент, заразившийся коронавирусом.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.
Общество
У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии
Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Санкт-Петербурге запретили посещение храмов и парков
Власти города распорядились закрыть кафе, магазины, за исключением продуктовых, а также запретили посещение парков и храмов.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю
Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Наука
В США создали активный голеностопный экзоскелет
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
В Воронеже из-за коронавируса закроют все торговые центры
Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплат, накануне заявил Владимир Путин.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
В СФ рассказали, что нерабочая неделя не повлияет на график праздников
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил РИА Новости, что выходная неделя не отразится на графике праздничных дней.
Политика
В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba
Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
Футбол
Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго умер в возрасте 87 лет
Бывший тренер сборной Франции Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет, сообщает France Info.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Жительница Италии предупредила россиян о надвигающейся опасности
Живущая в Риме петербурженка предупредила россиян о надвигающейся опасности из-за коронавируса.