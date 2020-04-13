В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

с чего всё началось

В России в марте 2020 года банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд рублей. К примеру, подобный спрос наблюдается лишь в предновогодний период – в декабре 2019 года было выдано кредитов на общую сумму 962 млрд рублей.

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