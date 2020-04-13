В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.

с чего всё началось

Объем кредитов, выданных банками в течение марта россиянам, составил рекордные 920,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику рынка розничных банковских услуг Frank RG. Отмечается, что в марте таких объемов не наблюдалось за всю историю наблюдений – с 2013 года.

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