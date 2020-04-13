Экономика
Национальная служба новостейВ марте банки выдали рекордный объем кредитов россиянам
Объем кредитов, выданных банками в течение марта россиянам, составил рекордные 920,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику рынка розничных банковских услуг Frank RG. Отмечается, что в марте таких объемов не наблюдалось за всю историю наблюдений – с 2013 года.
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с чего всё началось
В марте объем выданных кредитов наличными составил 490,9 млрд руб. — это на четверть больше результатов февраля. Еще 27,2 млрд руб. банки выдали россиянам на покупку товаров. Сегмент POS-кредитов за месяц показал рост на 12%.РБКвчера в 13:17
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Россияне за месяц взяли кредитов почти на триллион. Это рекорд марта как минимум с 2013 года
Фонтанка.Рувчера в 13:57
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика
Совфед обозначил сроки принятия поправок по потребительским кредитам
Поправки в законопроект "О потребительском кредите", которые ограничивают штрафы и пени 20% от размера потребкредита, примут на следующей неделе.
Народные новости 12 апреля в 07:29
Общество
В Удмуртии ограничат въезд в города республики
В Удмуртии из-за угрозы распространения коронавируса ограничат въезд во все города республики.
Российская газета вчера в 12:36
Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Ученые Юнь Чжан (Yun Zhang) из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали компьютерную модель, объясняющую не только все особенности загадочного астероида, но и механизм его образования.
РИА Новости вчера в 11:19
Здоровье
Минобороны сообщило о результатах работы российских медиков в Италии
Российские медики в итальянском городе Бергамо вылечили восемь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН вчера в 09:57
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге
РБК 12 апреля в 11:12
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости вчера в 14:51
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета вчера в 07:05
Гаджеты
Bloomberg описал дизайн новых iPhone
РБК вчера в 14:42
Общество
Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска
После 1-ой недели «каникул» мэр Саянска разрешил ТЦ, парикмахерским и прочим малым предприятиям работать снова, чтобы они не разорились.
Infox.ru вчера в 13:44
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 07:44
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru вчера в 07:18
Здоровье
Глава ВОЗ заявил, что без вакцины остановить коронавирус невозможно
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение коронавируса можно будет только при наличии эффективной вакцины, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Футбол
УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат.
ГЛАС.RU 12 апреля в 23:52
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 вчера в 17:18
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Количество случаев коронавируса в Бурятии возросло до 92
В Бурятии выздоровели 22 пациента, у которых был коронавирус. За прошедшие сутки из больницы выписали пятерых человек.
EastRussia вчера в 22:00
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан Китая заразились коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 49 граждан Китая, вернувшихся из России на родину через пропускной пункт Пограничный – Суйфэньхэ.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос развития полетов в стратосферу
Президент РФ Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться вопросом развития отечественной практики полетов в стратосферу.
Известия вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам
Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru вчера в 01:25
Общество
Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер.
Вестник Кавказа 12 апреля в 07:16
Происшествия
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Lenta.ru вчера в 15:45