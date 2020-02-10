Авто
BFM.ruПрограмму льготного автокредитования могут свернуть уже в марте
По данным издания, совокупный бюджет льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на этот год составил 5 млрд рублей, что простимулирует продажу порядка 50 тысяч машин.
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с чего всё началось
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.Ведомостивчера в 17:09
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Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте
Ведомостивчера в 17:09
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«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в Европу
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