Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

По данным издания, совокупный бюджет льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на этот год составил 5 млрд рублей, что простимулирует продажу порядка 50 тысяч машин.

Программу льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

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