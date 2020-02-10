Авто

BFM.ruBFM.ruПрограмму льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

По данным издания, совокупный бюджет льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на этот год составил 5 млрд рублей, что простимулирует продажу порядка 50 тысяч машин.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомостивчера в 17:09

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Госсредств на льготное автокредитования может хватить до весны

CarsWeek.ru00:25

Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Автостат00:46

«Ведомости»: средства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

ТАСС00:32

Две программы льготного автокредитования могут завершиться в марте

AutoNews01:55

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Автоновости дня00:13

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобиливчера в 22:14

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомостивчера в 17:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Энергетика

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
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Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета вчера в 03:36
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Культура

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Газета.Ru 01:42
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Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Экономика сегодня вчера в 02:27
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Армия и оружие

Определен возможный район начала Третьей мировой войны между Россией и НАТО

Финмарк, самый северный регион Норвегии, может стать районом начала Третьей мировой войны между Российской Федерацией и НАТО.
Аргументы недели 02:54
Происшествия

В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово

Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.
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Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

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Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся

Специалисты не рекомендуют покупать автомобили, которые впоследствии тяжело реализовать на вторичном рынке.
Дни24 02:12
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

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«Если бы не семья, я, наверное, сошел бы с ума». 22-летний отец Рассказов – о тяжелом периоде в карьере и переезде в Европу

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В России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек, у них подозревают коронавирус.
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