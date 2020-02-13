Общество

АиФ КрасноярскАиФ КрасноярскВ марте в Красноярск придут 30-градусные морозы

Теплой погодой центральные районы Красноярска радовал февраль – в начале месяца столбик термометра поднимался до +5 градусов. Зато начало весны будет морозным.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

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В марте красноярцев ожидают 30-градусные морозы

ТВКвчера в 21:50

Синоптики пообещали красноярцам 30-градусные морозы в марте

НГС24вчера в 20:07

30-градусные морозы нагрянут в Красноярск в марте

КП - Красноярсквчера в 22:30

«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Синоптики предрекли мартовские 30-градусные морозы в Красноярском крае

ДЕЛА.ruвчера в 22:43

В марте Красноярскому краю пообещали 30-градусные морозы

Newslab.ruвчера в 23:59

Красноярцам обещают 30-градусные морозы

7 канал Красноярск01:10
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Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
Гаджеты

Так выглядит Земля через камеру Xiaomi Mi 10 Pro. Фотографии нашей планеты из космоса

iXBT.com 03:41
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 11 февраля в 04:56
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Игры

Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств

Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 13:08
Общество

ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян

Письма от федеральной службы безопасности летом 2019 года получили десятки интернет-сервисов, в том числе «Авито», «Хабр» и Rutube.
Prooren.ru вчера в 00:45
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Общество

Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».
Известия 03:50
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Lenta.ru вчера в 16:04
Экономика

Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше

В России число регионов с дефицитом бюджета увеличилось с 15 в 2018 году до 35 в 2019-м.
Коммерсантъ 11 февраля в 23:46
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Футбол

Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»

Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Rostov gazeta вчера в 06:31
Космос

Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner

В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
iXBT.com 10 февраля в 06:49
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Здоровье

Новая эпидемия: 15 человек умерли от неизвестной лихорадки в Нигерии

Вспышка неизвестного заболевания в Нигерии унесла жизни не менее 15 человек, известно как минимум о 104 случаях инфекции, 12 февраля сообщает агентство «Синьхуа».
Красная весна вчера в 13:32
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
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