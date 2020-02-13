Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

с чего всё началось

Теплой погодой центральные районы Красноярска радовал февраль – в начале месяца столбик термометра поднимался до +5 градусов. Зато начало весны будет морозным.

В марте в Красноярск придут 30-градусные морозы

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