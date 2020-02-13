Общество
АиФ КрасноярскВ марте в Красноярск придут 30-градусные морозы
Теплой погодой центральные районы Красноярска радовал февраль – в начале месяца столбик термометра поднимался до +5 градусов. Зато начало весны будет морозным.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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«Ночные морозы»: Гидрометцентр дал предварительный прогноз на март
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Гаджеты
Так выглядит Земля через камеру Xiaomi Mi 10 Pro. Фотографии нашей планеты из космоса
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Игры
Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств
Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
Общество
ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян
Письма от федеральной службы безопасности летом 2019 года получили десятки интернет-сервисов, в том числе «Авито», «Хабр» и Rutube.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Экономика
Регионов с дефицитом бюджета стало в два раза больше
В России число регионов с дефицитом бюджета увеличилось с 15 в 2018 году до 35 в 2019-м.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Космос
Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Здоровье
Новая эпидемия: 15 человек умерли от неизвестной лихорадки в Нигерии
Вспышка неизвестного заболевания в Нигерии унесла жизни не менее 15 человек, известно как минимум о 104 случаях инфекции, 12 февраля сообщает агентство «Синьхуа».
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.