Авто
Автоновости дняПродажи автомобилей в России выросли на 23%
В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее. Лидером рынка, как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «АвтоСТАТ», осталась отечественная LADA, на которую пришлась пятая часть (19,7%) всех продаж.
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с чего всё началось
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года российский рынок новых автомобилей тоже показывает рост. За этот период его объем составил 375,6 тыс. единиц – на 16,3% больше, чем в январе – марте 2019-го.Автостат06:05
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