Авто

Автоновости дняАвтоновости дняПродажи автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее. Лидером рынка, как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «АвтоСТАТ», осталась отечественная LADA, на которую пришлась пятая часть (19,7%) всех продаж.
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Продажи автомобилей в России выросли на 23%

AutoNews10:33

Эксперты сообщили о росте продаж новых автомобилей в марте на 23%

РБК10:21

Китайский авторынок падает третий месяц подряд

Журнал Авто.рувчера в 10:38

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте выросли на 22,7%

ТАСС08:53

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2020 года

Автостат10:17

Продажи легковых машин в России резко выросли по итогам марта

CarsWeek.ru06:51

В России продажи новых авто выросли в марте

SpeedMe09:25
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Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
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