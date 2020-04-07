Авто
Автоновости дняПродажи автомобилей в России выросли на 23%
В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее. Лидером рынка, как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «АвтоСТАТ», осталась отечественная LADA, на которую пришлась пятая часть (19,7%) всех продаж.
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В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
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