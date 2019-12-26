Происшествия
Вести.RuВ машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
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Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали военным более 20 ударных вертолетов
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в полном объеме выполнил гособоронзаказ на 2019 год, передав Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Кино
Вышел тизер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Происшествия
Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Хоккей
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Политика
Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Происшествия
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу
Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Биатлон
Алексей Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Алексей Слепов стал лучшим в спринте на "Ижевской винтовке".
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж Палыч
Здоровье
График работы медучреждений региона в новогодние праздники
Экстренную медицинскую помощь по профилю «офтальмология» и «оториноларингология» взрослые жители Иванова смогут получить в отделениях Ивановской городской клинической больницы №4.
Общество
Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки
Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.