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Интерфакс
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД. В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
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РБК

В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

РБК07:14
Известия

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за найденной аппаратуры слежения

Известия06:47
Lenta.ru

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки

Lenta.ru06:19
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Интерфакс06:34
ТАСС

В автомобиле военного атташе России в Гааге нашли аппаратуру слежения

ТАСС06:28
Газета.Ru

В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

Газета.Ru06:26
РИА Новости

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

РИА Новости06:43

РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
60

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
7

«Билайн» запустил в Петербурге пилотную зону 5G

В понедельник, 17 августа, ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустило в городском пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Петербурге пилотную зону 5G.
Коммерсантъ Санкт-Петербург07:55
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Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.
РБК10:23
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«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам

Подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал 17 августа порталу Tut.by, как силовиков готовили к выборам президента Белоруссии.
Фонтанка.Ру10:07

50 лет назад СССР запустил к Венере станцию «Венера-7»

Ровно полвека назад СССР отправил к "Венере" научную станцию, которой суждено было стать первым аппаратом, мягко севшим на поверхность этой негостеприимной планеты, и проложить путь более успешным миссиям, благодаря которым Венеру стали неофициально, но вполне заслуженно называть русской планетой.
Газета.Ru08:06
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Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
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