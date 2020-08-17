В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
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В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД. В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
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