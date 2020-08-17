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Интерфакс
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД. В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
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РБК

В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

РБК07:14
Известия

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за найденной аппаратуры слежения

Известия06:47
ТАСС

В автомобиле военного атташе России в Гааге нашли аппаратуру слежения

ТАСС06:28
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Интерфакс06:34
РИА Новости

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

РИА Новости06:43
Газета.Ru

В автомобиле военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

Газета.Ru06:26
Lenta.ru

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки

Lenta.ru06:19