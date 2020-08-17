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Газета.Ru
Газета.Ru

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

Газета.Ru10:47
РБК

В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

РБК07:14
ТАСС

В автомобиле военного атташе России в Гааге нашли аппаратуру слежения

ТАСС06:28
РИА Новости

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

РИА Новости06:43
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Интерфакс06:34
Известия

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за найденной аппаратуры слежения

Известия06:47
Lenta.ru

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки

Lenta.ru06:19

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
28

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Вакцинация волгоградцев против гриппа и коронавируса начнется осенью

17 августа в рамках проведения брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Волгоградской области, главный врач клинической поликлиники № 28 Елена Титова сообщила, что уже в начале сентября, как и было заявлено ранее, будет проведена противогриппозная вакцинация и вакцинация против коронавируса.
Кривое-зеркало.ру07:50
9

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktom03:11
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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