Вакцинация волгоградцев против гриппа и коронавируса начнется осенью

17 августа в рамках проведения брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Волгоградской области, главный врач клинической поликлиники № 28 Елена Титова сообщила, что уже в начале сентября, как и было заявлено ранее, будет проведена противогриппозная вакцинация и вакцинация против коронавируса.