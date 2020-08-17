Политика
Газета.RuВ машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
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Наука
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
РИА Новости 10:02
Политика
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти.
Газета.Ru 13:05
Общество
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнего Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.
Lenta.ru вчера в 17:39
Политика
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс.
РИА Новости 08:43
Общество
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах.
RT на русском 08:57
Футбол
РФС попросил комитет по этике рассмотреть слова Федуна о судействе
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть слова владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес арбитров.
Евро-футбол.ру 11:11
Общество
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс 08:58
Политика
В США попросили Россию держаться подальше от ситуации в Белоруссии
Чиновник на условиях анонимности заявил, что России следует держаться подальше от ситуации, назревающей в Белоруссии.
Газета.Ru 12:41
Общество
В Госдуме прокомментировали предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет
RT на русском 08:07
Общество
Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК Коршунов вернулся в Россию
Арестованный в Италии топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов вернулся в Россию, несмотря на то что его выдачи добивались США.
RT на русском 12:20
Политика
N-TV раскрыл стратегию США против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты Америки используют против энергетического проекта "Северный поток - 2" почти ту же стратегию, что и в отношении ядерной программы Ирана, сообщает немецкий телеканал N-TV.
Капитал страны 11:57
Экономика
Bitcoin, Ripple, стейблкоин. Что может претендовать на место доллара
На фоне роста госдолга США и выпуска дополнительной денежной массы доллар начал дешеветь.
РБК 12:33
Здоровье
Роддом в Геленджике закрыли на карантин из-за коронавируса
Роддом закрыли на карантин около недели назад, дата возобновления его работы пока неизвестна.
Кубанские новости 08:23
Общество
В Башкирии сотни людей вышли на митинг за отставку главы района
В башкирском городе Ишимбай сотни людей вышли на митинг с требованием уволить главу района Азамата Абдрахманова.
Новый Калининград.Ru 09:07
Политика
Украина отозвала посла в Белоруссии
Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru 10:19
Наука
В Японии начали испытывать аккумуляторы на электромобили нового типа
Киотский университет и Toyota тестируют аккумулятор электромобиля, который обеспечит запас хода в 1000 км. Команда исследователей из Киотского университета и Toyota Motor в данный момент занимаются разработкой аккумуляторной технологии следующего поколения, которая может вместить больше энергии в небольшой и легкий корпус, чем нынешняя стандартная литий-ионная батарея.
Avtovesti.com 15 августа в 10:25
Здоровье
Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти через два-три месяца после выздоровления, считает иммунолог, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарств Николай Крючков.
ФАН 12:54
Общество
Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку
Шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия «Беларуськалий» в Солигорске вышли на протестную акцию и объявили о бессрочной забастовке.
Взгляд.ру 13:00
Общество
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался в Лондоне.
ЛигаNews.net вчера в 13:27
Футбол
«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Московский "Локомотив" опубликовал фотографию нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба.
Газета.Ru 12:50
Происшествия
Названо число пропавших участников протеста в Белоруссии
Представители незарегистрированного правозащитного центра «Весна» рассказали журналистам, что точное число пропавших неизвестно.
News.ru 12:46
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Главным событием прошедшего турнира UFC 252 стало сражение тяжеловесов Миочича и Кормье. Американцы боролись за чемпионский титул.
CT news вчера в 23:51
Наука
Умерший в XVII веке епископ помог выяснить происхождение туберкулеза
Антропологи из Шведского историко-естественного музея обнаружили небольшие отвердения в легких епископа, имевшего датско-шведское происхождение и умершего в XVII веке.
Naked Science 11:10
Здоровье
Врач-нефролог Артюхина назвала самый вредный продукт для почек
Многие люди ограничивают потребление соли с пищей, однако они не учитывают того, что часто ее переизбыток содержится в уже готовых блюдах – фаст-фуде и полуфабрикатах.
Evo-rus.com 07:34
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Вчера в Гагаринском ЗАГСе столицы состоялась свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко.
МонаВиста вчера в 06:19
Общество
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Согласно видеоролику, опубликованному в Telegram-канале концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО — 5,56 миллиметра.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги
Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости 11:38
Общество
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
В России запретили деятельность и признали экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство", известное в молодежной среде как АУЕ.
Российская газета 07:40
Культура
Названы имена наставников девятого сезона шоу «Голос»
Российская газета 11:47