Политика

Газета.RuГазета.RuВ машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
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В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

РИА Новости06:43

В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

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МИД выразил протест послу Нидерландов из-за найденной аппаратуры слежения

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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

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В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Интерфакс06:34

В автомобиле военного атташе России в Гааге нашли аппаратуру слежения

ТАСС06:28

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки

Lenta.ru06:19
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Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса

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Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнего Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.
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Политика

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Умерший в XVII веке епископ помог выяснить происхождение туберкулеза

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