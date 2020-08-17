Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Эксперты назвали вероятную цель установки «жучка» в машину российского атташе в Нидерландах

Взгляд.рувчера в 14:00
Интерфакс

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Интерфаксвчера в 06:34
РБК

В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения

РБКвчера в 08:04
Известия

МИД выразил протест послу Нидерландов из-за найденной аппаратуры слежения

Известиявчера в 06:47
РИА Новости

В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

РИА Новостивчера в 06:43
Газета.Ru

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

Газета.Ruвчера в 10:47
ТАСС

В автомобиле военного атташе России в Гааге нашли аппаратуру слежения

ТАССвчера в 06:28

Трамп заявил о намерении помиловать «очень, очень важного» человека

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что помилует «очень, очень важного» человека во вторник, но это не будет не Эдвард Сноуден или его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.
Московский Комсомолец20:53

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
1

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
737

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
2

Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

Минздрав Италии закрыл дискотеки и обязал граждан носить маски по ночам

Рим, 17 августа 2020, 15:14 — REGNUM Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в понедельник, 17 августа, подписал распоряжение о запрете на проведение дискотек и иных подобных мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
REGNUMвчера в 08:14