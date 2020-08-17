В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
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В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.В источнике
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