с чего всё началось

В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал France Info.

В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек

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Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 15