Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.
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На шоссе под Владивостоком столкнулось 48 машин

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День жестянщика: более 60 ДТП зафиксировали во Владивостоке (ОБЗОР)

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С чего все началось: момент рекордного ДТП на Де-Фризе, где побилось 80 машин (видео)

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Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
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Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
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Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
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В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет

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Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Происшествия

Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане

В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
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В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.
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На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
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СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
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Общество

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В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
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Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

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Авто

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Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
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Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
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