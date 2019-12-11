Происшествия
Российская газетаВ массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.
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Происшествия
Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Экономика
Глава РЖД спрогнозировал двукратный рост чистой прибыли в 2020 году
В ноябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 27 млрд руб. Он положительно оценил результаты РЖД за прошедший год, отметив рост грузовых и пассажирских перевозок.
Общество
«Калашников» снял на видео сравнительные испытания АК-12 и M4
Изначально в условиях тира специалист провел сравнение отдачи, скорости стрельбы после снятия с предохранителя, а также удобство смены магазина.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Происшествия
Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы
На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, оттуда он пролезает в потолок.
Происшествия
Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Футбол
18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро
18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Хоккей
Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
Здоровье
Волжанок приглашают на бесплатный прием к онкологу
Как сообщили Волжский.ру в ГБУЗ «ВОКОД», во время бесплатного приема проведут диагностику онкологических заболеваний молочных желез.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.
Наука
В человеческой сетчатке нашли «часовые» клетки
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes
22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Экономика
Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок
C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО
Общество
Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.