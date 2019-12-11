Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП. По уточненным данным ГИБДД Приморья, его участниками стали 48 автомобилей.
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Десятки длинномеров «столпились» в пригороде Владивостока (ВИДЕО)

PrimaMedia.ru05:50

Число пострадавших в огромном ДТП под Владивостоком выросло

Газета.Ru05:42

В Приморье в массовой автоаварии пострадали 7 человек и 48 авто

ВЕСТИ: Приморье01:29

На шоссе под Владивостоком столкнулось 48 машин

РБК02:33

В массовом ДТП в Приморье пострадали 12 человек

ТАСС02:20

Число пострадавших в массовом ДТП у Владивостока выросло до 12 человек

РИА Новости02:36

Многомиллионная бойня под Владивостоком: столкнулись 48 машин, есть пострадавшие

Восток-Медиа06:38
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Происшествия

Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

RT на русском 04:17
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Экономика

Глава РЖД спрогнозировал двукратный рост чистой прибыли в 2020 году

В ноябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 27 млрд руб. Он положительно оценил результаты РЖД за прошедший год, отметив рост грузовых и пассажирских перевозок.
РБК 04:15
Общество

«Калашников» снял на видео сравнительные испытания АК-12 и M4

Изначально в условиях тира специалист провел сравнение отдачи, скорости стрельбы после снятия с предохранителя, а также удобство смены магазина.
ГЛАС.RU вчера в 08:10
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

На кадрах видно, как мужчина подтягивается на руках и выбирается через щель в потолке стеклянной клетки наверх, оттуда он пролезает в потолок.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции.
Lenta.ru 05:52
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Политика

Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Футбол

18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро

18-летний футболист «Локомотива» Максим Мухин получил иск на 350 тысяч евро от своего бывшего представителя Анатолия Платова.
Lenta.ru 06:29
Кино

Квентин Тарантино хочет снять третью часть «Убить Билла»

Piter.tv 06:48
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Хоккей

Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
РБК вчера в 11:54
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия 06:50
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, которая прошла накануне в Вашингтоне.
РИА Новости 04:57
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Здоровье

Волжанок приглашают на бесплатный прием к онкологу

Как сообщили Волжский.ру в ГБУЗ «ВОКОД», во время бесплатного приема проведут диагностику онкологических заболеваний молочных желез.
Волжский.ру 03:02
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.
Газета.Ru 04:34
Наука

В человеческой сетчатке нашли «часовые» клетки

Наука и жизнь 09 декабря в 00:06
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes

22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Интерфакс 05:33
Экономика

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
РИА Новости 05:51
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО

РИА Новости 06:04
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Общество

Ушла из жизни солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Россия – Культура 02:28
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

Недоверие врачам Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования "Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования "Платформа", с которым ознакомился РБК.
РБК 03:48
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