Футбол
Газета.RuВ матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" - "Айнтрахт" состоялась массовая драка.
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Политика
Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать
Объявивший 10 ноября о своей отставке президент Боливии Эво Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест.
Известия 20:53
Происшествия
Более 4 тысяч жителей Шелехова остались без отопления и горячей воды
44 дома, в которых проживает 4349 человек, три социально значимых объекта остались без отопления и горячей воды в Шелехове сегодня утром, 11 ноября.
IrkutskMedia 20:58
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости вчера в 07:24
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что для нее главное в отношениях
Певица сказала, что самым важным для нее является любить самой.
Независимый публицист 13:08
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Политика
Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Снегопад и «ледяной дождь» обрушатся на Приморье в среду
Всего во Владивостоке ожидается выпадение не менее 10 сантиметров осадков различной консистенции (дождь, «ледяной дождь», снег) .
Байкал24 14:50
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Футбол
«Ювентус» победил «Милан» благодаря голу Дибалы
Спорт-Экспресс 16:38
Политика
Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Известия вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Общество
Леонида Якубовича прооперировали
Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Шоу-бизнес
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews 12:50
Экономика
В секторе МСП снижается уровень деловой активности
Согласно исследованию «Индекс ОПОРЫ RSBI», в секторе МСП снижается уровень деловой активности.
Городская справка 077 08 ноября в 10:28
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Здоровье
Скворцова отметила «серьезный путь» регионов в продвижении ЗОЖ
Скворцова рассказала РБК, что регионы смогли проделать "очень серьезный путь", формируя приверженность здоровому образу жизни.
РЕН ТВ 08 ноября в 14:03
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14