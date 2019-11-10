Футбол

Газета.RuГазета.RuВ матче чемпионата Германии состоялась массовая драка

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" - "Айнтрахт" состоялась массовая драка.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
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Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
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