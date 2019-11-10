Футбол
Газета.RuВ матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" - "Айнтрахт" состоялась массовая драка.
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Игрок «Айнтрахта» намерено сбил тренера соперника. Это привело к потасовке на поле
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
В Германии футболист спровоцировал массовую стычку, сбив с ног тренера соперников
Sport24.ruвчера в 15:25
Игрок «Айнтрахта» умышленно сбил тренера соперника. Запасные тут же бросились на защиту
Спорт день за днемвчера в 16:44
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
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Гидрометцентр прогнозирует теплую зиму
Как рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально теплой окажется следующая неделя в центральных регионах России.
ФедералПресс вчера в 14:59
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
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Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Крыльями Советов»
Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
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Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском вчера в 17:56
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
РИА Новости 05:06
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили 09 ноября в 22:17
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую жену
Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
Metaratings 04:36
Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
Коммерсантъ 06:27
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Щербакова выиграла Гран-при Китая
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Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
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Полицейский-стажер в Алексине открыл огонь по оппонентам
Ранее «Молодой коммунар» сообщал об инциденте в Алексине, где стажер полиции открыл стрельбу из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 04:46
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Moi-portal.ru 09 ноября в 12:17
Транспорт
Первые две линии МЦД откроются в ноябре
Москва 24 вчера в 18:44
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Экономика
Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:07
Футбол
Баста подарил «СКА-Ростов» новый клубный автобус
Напомним, известный музыкант стал владельцем ростовского футбольного клуба осенью 2019 года.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 00:05
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
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Гаджеты
Вместительный корпус Antec Performance P120 Crystal стоит 100 долларов
Серию компьютерных корпусов Performance в ассортименте компании Antec пополнила модель P120 Crystal.
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Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
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Сеть 5G может появиться в Петербурге к 2022 году
Сеть мобильной связи 5G может появиться в Петербурге к 2022 году.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 00:37