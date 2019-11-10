Спорт день за днем

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

Авто Land Rover готовит новый Range Rover Crossover Jaguar Land Rover выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Общество В России изменили правила расчета тарифа на вывоз мусора Правительство внесло поправки в правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов.

Происшествия Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.

Политика МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Здоровье Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.

Экономика Индекс промышленного производства в Челнах упал У КАМАЗа стали хуже продаваться автомобили на российском рынке Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев в городе составил 89,8 процента.

Космос «Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Технологии AliExpress начал грандиозную распродажу Китайская торговая площадка AliExpress начала главную распродажу года — акцию «11.11», в рамках которой ожидаются скидки до 90% на все категории товаров.

Армия и оружие Новейший корабль «Николай Скосырев» прибыл для испытаний на Северный флот Новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», которое было построено на предприятии «Вымпел», прибыло на Северный флот для проведения испытаний, сообщает представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Общество Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.

Общество В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран Замглавы Минздрава Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия входит в десятку стран – лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.

Политика Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Армия и оружие Турция объявила о срыве планов Израиля Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Турции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии предотвратила создание «террористического государства», на которое якобы рассчитывали Израиль и группа стран ближневосточного региона.