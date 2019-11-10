Футбол
Газета.RuВ матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" - "Айнтрахт" состоялась массовая драка.
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В Германии футболист спровоцировал массовую стычку, сбив с ног тренера соперников
Sport24.ruвчера в 15:25
Игрок «Айнтрахта» намерено сбил тренера соперника. Это привело к потасовке на поле
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Игрок «Айнтрахта» умышленно сбил тренера соперника. Запасные тут же бросились на защиту
Спорт день за днемвчера в 16:44
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:13, Вашингтон
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Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
URA.Ru вчера в 05:22
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.
Взгляд.ру 03:43
Авто
Land Rover готовит новый Range Rover Crossover
Jaguar Land Rover выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
32CARS.ru 02:04
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
В России изменили правила расчета тарифа на вывоз мусора
Правительство внесло поправки в правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов.
Волжский.ру 09 ноября в 02:30
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM 09 ноября в 13:20
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44
Экономика
Индекс промышленного производства в Челнах упал
У КАМАЗа стали хуже продаваться автомобили на российском рынке Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев в городе составил 89,8 процента.
Челнинские известия 02:07
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 08 ноября в 06:50
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Технологии
AliExpress начал грандиозную распродажу
Китайская торговая площадка AliExpress начала главную распродажу года — акцию «11.11», в рамках которой ожидаются скидки до 90% на все категории товаров.
Sibnet Новости 03:19
Наука
Ученые объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Экономика сегодня вчера в 06:56
Армия и оружие
Новейший корабль «Николай Скосырев» прибыл для испытаний на Северный флот
Новейшее малое гидрографическое судно «Николай Скосырев», которое было построено на предприятии «Вымпел», прибыло на Северный флот для проведения испытаний, сообщает представитель департамента информации Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
Аргументы и Факты 04:57
Транспорт
Первые две линии МЦД откроются в ноябре
Москва 24 вчера в 18:44
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна 09 ноября в 07:08
Гаджеты
Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город 03:59
Общество
В Минздраве ответили на попадание России в топ-10 пьющих стран
Замглавы Минздрава Олег Салагай прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия входит в десятку стран – лидеров по потреблению алкоголя на душу населения.
Известия 05:03
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Хоккей
Назаров – Биссоннетту и Уитни: «Уже купил билеты двум русским шпионам, летят к вам бизнес-классом»
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания бывшего хоккеиста Райана Уитни в подкасте Spittin Chiclets.
Sports.ru 04:30
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Армия и оружие
Турция объявила о срыве планов Израиля
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция Турции «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии предотвратила создание «террористического государства», на которое якобы рассчитывали Израиль и группа стран ближневосточного региона.
Независимая газета 00:40
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Спорт-Экспресс 00:41
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45