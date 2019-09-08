Футбол
MetaratingsВ матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|17′
|83′
Александр Филин
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки». Исход противостояния решил единственный забитый мяч, который на 17-й минуте Сергей Божин отправил в ворота гостей.
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«Торпедо» — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2019 года
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