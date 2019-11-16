Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ матче с Бельгией Дзюба пробил по воротам всего один раз

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 16 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Капитан сборной России Артём Дзюба в матче квалификации Евро-2020 против команды Бельгии нанёс лишь один удар по воротам соперника. Этот удар состоялся на 55-й минуте после подачи с углового и был заблокирован защитником гостей.
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Артем Дзюба
Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 16 ноября в 14:44

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У Дзюбы один удар в матче с Бельгией – заблокированный на 55-й минуте

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