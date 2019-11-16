Нам указали на наши ошибки, возможно, даже хорошо, что получили такую хорошую пощечину. Четыре мы еще не пропускали, есть теперь, над чем подумать, потому что это уровень чемпионата Европы, это топ-команда, которая наказывает за малейшие ошибки.

Капитан сборной России Артём Дзюба в матче квалификации Евро-2020 против команды Бельгии нанёс лишь один удар по воротам соперника. Этот удар состоялся на 55-й минуте после подачи с углового и был заблокирован защитником гостей.

В матче с Бельгией Дзюба пробил по воротам всего один раз

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