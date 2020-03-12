Коронавирус
Газета.RuВ медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
В Москве скончался пациент, который ранее вернулся из Италии. По утверждению врачей из медцентра в Коммунарке, куда 75-летнего мужчину привезли в крайне тяжелом состоянии, он умер не от коронавирусной инфекции.
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Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса
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