Происшествия
Газета.RuВ медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
В Москве скончался пациент, который ранее вернулся из Италии. По утверждению врачей из медцентра в Коммунарке, куда 75-летнего мужчину привезли в крайне тяжелом состоянии, он умер не от коронавирусной инфекции.
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Финансы
Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ
Владимир Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.
Политика
Образовательный центр в Польше анонсировал лекцию «Распад России в 2025 г.»
Польский образовательный центр Powiśle анонсировал в соцсетях лекцию на тему «Распад России в 2025 году».
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Технологии
Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов
В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт, никто из россиян не попал в десятку
Россияне выглядели не ахти - лучшим стал Елисеев, но и ему не удалось с чистой стрельбой попасть в десятку.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
Россия ограничивает воздушное сообщение с европейскими странами.
Политика
Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Происшествия
Житель Кубани госпитализирован с коронавирусом
Житель Краснодарского края госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара с диагнозом коронавирус, он проходит лечение.
Музыка
Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Политика
Курские депутаты поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию депутаты поддержали большинством голосов.
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua».
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.