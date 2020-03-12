Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина

В Москве скончался пациент, который ранее вернулся из Италии. По утверждению врачей из медцентра в Коммунарке, куда 75-летнего мужчину привезли в крайне тяжелом состоянии, он умер не от коронавирусной инфекции.
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Патологоанатом подтвердил отсутствие коронавируса у умершего в Коммунарке

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Причина смерти 75-летнего пациента больницы в Коммунарке не связана с коронавирусом

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Москва 2413:24

Депздрав: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Агентство Москва11:56
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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ

Владимир Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Little Big назвали главных соперников на «Евровидении-2020»

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«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
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Технологии

Создатель VR-устройств Magic Leap ищет новых инвесторов

В настоящий момент ведущими инвесторами Magic Leap являются Alibaba и Google, но интерес к фирме уже успели проявить и разные венчурные фонды.
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Игры

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Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
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ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Россияне выглядели не ахти - лучшим стал Елисеев, но и ему не удалось с чистой стрельбой попасть в десятку.
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Россия ограничивает воздушное сообщение с европейскими странами.
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Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Житель Кубани госпитализирован с коронавирусом

Житель Краснодарского края госпитализирован в инфекционную больницу Краснодара с диагнозом коронавирус, он проходит лечение.
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Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым

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Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
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Поправки в Конституцию депутаты поддержали большинством голосов.
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua».
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Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
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Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
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