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В медцентры поступила российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная центром Гамалеи, развезена в медцентры.В источнике
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ТАСС

В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

ТАСС10:39
РБК

В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19

РБК05:43
Интерфакс

Институт Гамалеи допустил продление третьей фазы испытаний «Спутник V» до года

Интерфакс06:20
RT на русском

В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев

RT на русском04:46
Газета.Ru

Названы сроки выхода «Спутник V» в гражданский оборот

Газета.Ru05:39
Парламентская газета

Партия вакцины от коронавируса может скоро поступить в гражданский оборот

Парламентская газета05:05
РИА Новости

Центр Гамалеи привлек три площадки для производства вакцины от COVID-19

РИА Новости04:50

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
РБК10:54
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали "сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с".
Astera09:56
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
730

Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ruвчера в 20:34
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В Перми СК проверит смерть младенца на борту самолета

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проверят факт смерти малолетнего ребенка на борту самолета, который экстренно приземлился в международном аэропорту Пермь (Большое Савино).
Российская газета09:20
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