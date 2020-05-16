Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.

с чего всё началось

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

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