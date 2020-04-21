Оформить цифровой пропуск для вышеуказанных средств передвижения можно на сайте nedoma.mos.ru, но есть важный нюанс. При заполнении заявки не нужно отмечать опции "для поездки на общественном транспорте" и "для поездки на личном автомобиле", оставив их пустыми.

В мэрии Москвы объяснили, нужен ли велосипедистам цифровой пропуск

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