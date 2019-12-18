Здоровье
РБКВ мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
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Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
Общество
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Общество
Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах
Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
Автоспорт
Команда Даниила Квята назвала дату презентации новой машины
Команда Toro Rosso, которая в 2020-м будет переименована в Alpha Tauri, анонсировала дату презентации машины для следующего сезона.
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv
Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест
Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Фигурное катание
Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Футбол
Игорь Черевченко: «Арсенал» оказался не готов к еврокубкам
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал в интервью «Слободе» о провале в матчах с «Нефтчи», а также о том, сколько человек покинут команду в зимнее трансферное окно.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Здоровье
За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 12 тысяч человек
В Ростовской области за неделю с 9 по 15 декабря зарегистрировано более 12,2 случаев заболевания ОРВИ, но это меньше уровня эпидпорога.
Футбол
Коутиньо вынужден одевать детскую форму в домашних матчах «Баварии»
Футболист «Барселоны», выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию» Фелиппе Коутиньо, проводит домашние матчи в детской форме.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Политика
Власти Эстонии угрожают увольнением сотрудникам Sputnik Estonia
Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".
Армия и оружие
Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране
Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
Политика
В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа
Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
Общество
Глава города подала в суд на депутата за отказ повышать ей зарплату
Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.