Здоровье

РБКРБКВ мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Известия09:10

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

РИАМО08:44

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

Газета.Ru07:50

Депздрав опроверг сообщения о вызове Росгвардии в онкологическую больницу №1 для увольнения врачей

Агентство Москва05:46

В московскую больницу, где собираются уволить десятки врачей, пришла Росгвардия

URA.Ru05:32

В столичный роддом из-за конфликта докторов с главврачом приехала Росгвардия

Lenta.ru03:53

Сотрудники гинекологической больницы номер 11 сообщили о том, что их заставляют уволиться

Эхо Москвы10:05
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Армия и оружие

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Lenta.ru 03:42
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК 10:29
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Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью

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Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах

Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
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Автоспорт

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Команда Toro Rosso, которая в 2020-м будет переименована в Alpha Tauri, анонсировала дату презентации машины для следующего сезона.
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Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv

Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.
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Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
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Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест

Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест.
Кавказский узел вчера в 20:44
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

РИА Новости 08:32
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«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
RT на русском 02:41
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4

Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
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Футбол

Игорь Черевченко: «Арсенал» оказался не готов к еврокубкам

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал в интервью «Слободе» о провале в матчах с «Нефтчи», а также о том, сколько человек покинут команду в зимнее трансферное окно.
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Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
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Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
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Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Здоровье

За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели более 12 тысяч человек

В Ростовской области за неделю с 9 по 15 декабря зарегистрировано более 12,2 случаев заболевания ОРВИ, но это меньше уровня эпидпорога.
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Коутиньо вынужден одевать детскую форму в домашних матчах «Баварии»

Футболист «Барселоны», выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию» Фелиппе Коутиньо, проводит домашние матчи в детской форме.
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

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Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране

Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
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В «Нафтогазе» оценили вероятность подписания контракта на транзит газа

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
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Глава города подала в суд на депутата за отказ повышать ей зарплату

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова обозлилась на депутата, эксперта ОНФ Евгения Савельева из-за поста в социальных сетях.
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