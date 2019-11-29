Транспорт
РИА НовостиВ мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.Коммерсантъвчера в 18:18
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Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров
Коммерсантъвчера в 20:58
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