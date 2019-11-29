Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
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Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге Запуск на прошлой неделе Московских центральных диаметров (МЦД) сопровождался техническими накладками: возникли проблемы с длиной поездов, работой билетной системы, расписанием аэроэкспресса.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Расходы на двухнедельный бесплатный проезд на МЦД возложили на компанию-оператора

Ведомости01:00

В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

Москва 2403:08

Компания‑перевозчик получила порядка 15 замечаний по инфраструктуре МЦД

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Власти Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

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Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

РБКвчера в 22:07

Вице-мэр Москвы заявил, что проблемы при запуске МЦД оплатит перевозчик

ТАССвчера в 20:46

Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров

Коммерсантъвчера в 20:58
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Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

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BFM.ru 04:24
Авто

Audi e-tron увеличил запас хода

Выпуск электрокроссовера Audi e-tron начался в прошлом году, а уже сейчас стало известно о первом обновлении.
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Здоровье

Самарские прокуроры начали проверку после отказа клиник делать аборты

Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина

Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
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Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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В Кремле считают неправильным озвучивать предлагаемую Украине цену на газ во время коммерческих переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:38
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

RT на русском вчера в 17:10
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Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Данко предложил судить за измену пригласивших Ротару в Россию

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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
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Технологии

Новый вирус начал воровать деньги у россиян через смартфоны

Клиенты российских банков могут столкнуться с новой разновидностью троянской программы для смартфонов на базе Android, которая автоматически переводит средства на счета злоумышленников через банковские мобильные приложения.
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Идентификация агента: как новый запрет повлияет на российское общество

Для начала вспомним о том, как общественное мнение реагировало на первый закон об иностранных агентах, принятый в 2012 году.
РБК вчера в 03:31
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Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

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SM News вчера в 14:44
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Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
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НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд к 2024 году

НАТО увеличит свои оборонные расходы на $400 млрд к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года.
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Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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