Коронавирус

ТАССТАССВ мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции

Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБКвчера в 16:52

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Мэрия Москвы ответила на иски против ограничительных мер

Вести.Ru04:55

В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции

ТАСС04:11

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

РБКвчера в 16:52

Ответ на иск оппозиции по поводу режима самоизоляции продемонстрировал адекватное поведение властей – Павловский

Эхо Москвы07:07

Главные новости к утру 25 апреля

Коммерсантъ00:00

Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности ограничений в столице

ИА Красная Веснавчера в 20:08

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

РИА Новости04:08
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Технологии

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 08:18
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Происшествия

Бывший мэр Пятигорска Травнев задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия 08:37
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Футбол

Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.
Матч ТВ вчера в 11:09
Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
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Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Общество

Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
Общество

«Союзмультфильм» решил забрать у Японии права на Чебурашку

«Союзмультфильм» решил вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы в Японию.
НТВ вчера в 04:06
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок

Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
RT на русском 03:47
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская планирует побриться налысо из-за самоизоляции

Pravda.Ru 09:16
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
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Политика

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
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Здоровье

Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:29
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
1,8K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Здоровье

В реанимации находятся 12 ивановцев с пневмонией

Ивтелерадио вчера в 07:09
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
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Технологии

Facebook представила сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms

Афиша Daily 04:11
4
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
RT на русском 11:10
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Экономика

Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей

Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 23 апреля в 15:46
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

РИА Новости 07:35
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Политика

Сатановский задал власти неудобные и жесткие вопросы про самоизоляцию

Авторитетный политолог, возглавляющий "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский отметил, что вопросов к российской власти о длительной самоизоляции накопилось уже немало.
Южный Федеральный 06:34
42
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
1,5K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,8K
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки

Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
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Экономика

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.
RT на русском 10:12
1
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
4
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
1,2K
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,7K
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