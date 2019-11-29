Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что с 25 ноября по 8 декабря проезд по МЦД будет бесплатным. 21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.

В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

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