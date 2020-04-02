Коронавирус
ИзвестияВ мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.РИА Новостивчера в 14:26
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Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Здоровье
Жителям Самарской области выдадут справки для посещения больниц
В министерстве здравоохранения Самарской области уточнили, кому положены справки для посещения больниц и поликлиник в период всеобщей самоизоляции.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ
На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Промышленное производство в России сократилось на 1,2%
Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Политика
Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов
Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
Общество
Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая
Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Здоровье
Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице
Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Здоровье
Найден способ продлить срок использования медицинских масок
Экономика
В России рекордно упал спрос на моторное топливо
За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.
Общество
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии
Повышение затронет 3,8 миллиона пенсионеров, в том числе 3,2 миллиона получателей социальной пенсии, назначаемой чаще всего лицам с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров), сообщает ТАСС.
Общество
В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор
Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.