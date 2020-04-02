Коронавирус

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Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
РИА Новостивчера в 14:26

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Жителей Москвы, собирающихся большими группами, будут штрафовать

Эхо Москвывчера в 20:04

Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

РБКвчера в 15:21

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Известиявчера в 15:00

Власти Москвы рассказали, кто будет оштрафован за нарушение самоизоляции

Газета.Ruвчера в 14:53

Собирающихся большими группами москвичей будут штрафовать

Вечерняя Москвавчера в 14:42

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

РИА Новостивчера в 14:26

Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

Вести.Ruвчера в 15:10
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Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru вчера в 19:00
Здоровье

Жителям Самарской области выдадут справки для посещения больниц

В министерстве здравоохранения Самарской области уточнили, кому положены справки для посещения больниц и поликлиник в период всеобщей самоизоляции.
СОВА вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия вчера в 16:36
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс вчера в 10:19
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ

На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:53
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Политика

Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов

Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
ЗакC.Ру вчера в 10:10
Общество

В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве

Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
RT на русском вчера в 17:52
Общество

Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая

Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
VSE42.RU вчера в 06:31
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 01 апреля в 10:44
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 10:01
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

ТАСС вчера в 10:11
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 11:41
Здоровье

Найден способ продлить срок использования медицинских масок

МИР 24 вчера в 05:26
Экономика

В России рекордно упал спрос на моторное топливо

За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.
Ведомости вчера в 15:53
Общество

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

Повышение затронет 3,8 миллиона пенсионеров, в том числе 3,2 миллиона получателей социальной пенсии, назначаемой чаще всего лицам с инвалидностью (2,1 млн пенсионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров), сообщает ТАСС.
МИР 24 31 марта в 21:39
Общество

В Новосибирске второй рейс из Таиланда отправили в обсерватор

Пассажиров рейса, прилетевшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока, разместили в оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов.
Московский Комсомолец вчера в 15:51
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Футбол

Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Спорт-Экспресс вчера в 14:50
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
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