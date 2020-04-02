Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
РИА Новостивчера в 14:26

Подробнее о событии

Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

РБКвчера в 15:21

Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

Вести.Ruвчера в 15:10

Власти Москвы пояснили, кто получит штраф за нарушение режима самоизоляции

REGNUMвчера в 15:01

Собирающихся большими группами москвичей будут штрафовать

Вечерняя Москвавчера в 14:42

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

РИА Новостивчера в 14:26

Власти Москвы рассказали, кто будет оштрафован за нарушение самоизоляции

Газета.Ruвчера в 14:53

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Известиявчера в 15:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:16, Ашберн
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Политика

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
РБК вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru вчера в 03:31
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
BFM.ru 01:31
Происшествия

В Карелии задержали автобус, который перевозил пассажиров

Как сообщает ГИБДД Карелии, 1 апреля в 17:25 водитель автобуса «Ютонг» выполнял рейс (перевозил пассажиров) по междугороднему маршруту Санкт-Петербург – Питкяранта.
Daily 01:56
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Политика

Аграрии заявляют об угрозе срыва в России посевной кампании

Москва, 2 апреля 2020, 22:13 — REGNUM Работники аграрной сферы испытывают трудности с выходом на посевную кампанию.
REGNUM вчера в 15:13
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Происшествия

Астраханские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Коронавирус выявлен еще у одного мужчины, госпитализированного в Астраханской области с диагнозом "внебольничная пневмония", таким образом в регионе два подтвержденных случая COVID-19 и шесть условно подтвержденных, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 03:45
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Общество

Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье

Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Газета.Ru 00:44
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Гаджеты

Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple

Если все ждали логичное название вида iPhone SE 2 или iPhone 9, то Apple решила пойти другим путём и по всей видимости нас ждёт просто iPhone SE, как и 4 года назад.
The GEEK 02:08
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Газета.Ru вчера в 20:52
Политика

Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных

Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
REGNUM 01:07
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 01 апреля в 08:39
Политика

Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

Польская делегация не поедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.
РИА Новости 02:01
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Наука

Найдены новые очаги размножения коронавируса

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