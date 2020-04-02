Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.

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Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

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