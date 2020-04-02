Коронавирус
ИзвестияВ мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось
Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.РИА Новостивчера в 14:26
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Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Общество
На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом
На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия
Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Политика
Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам
Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Религия
РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
Происшествия
В Карелии задержали автобус, который перевозил пассажиров
Как сообщает ГИБДД Карелии, 1 апреля в 17:25 водитель автобуса «Ютонг» выполнял рейс (перевозил пассажиров) по междугороднему маршруту Санкт-Петербург – Питкяранта.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Аграрии заявляют об угрозе срыва в России посевной кампании
Москва, 2 апреля 2020, 22:13 — REGNUM Работники аграрной сферы испытывают трудности с выходом на посевную кампанию.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Происшествия
Астраханские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Коронавирус выявлен еще у одного мужчины, госпитализированного в Астраханской области с диагнозом "внебольничная пневмония", таким образом в регионе два подтвержденных случая COVID-19 и шесть условно подтвержденных, сообщает правительство региона.
Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Общество
Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье
Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Гаджеты
Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple
Если все ждали логичное название вида iPhone SE 2 или iPhone 9, то Apple решила пойти другим путём и по всей видимости нас ждёт просто iPhone SE, как и 4 года назад.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
Политика
Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных
Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Политика
Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского
Польская делегация не поедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.
Происшествия
В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля
В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Наука