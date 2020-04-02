Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
РИА Новости14:26

Подробнее о событии

Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

РБК15:21

Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

Вести.Ru15:10

Власти Москвы пояснили, кто получит штраф за нарушение режима самоизоляции

REGNUM15:01

Собирающихся большими группами москвичей будут штрафовать

Вечерняя Москва14:42

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

РИА Новости14:26

Власти Москвы рассказали, кто будет оштрафован за нарушение самоизоляции

Газета.Ru14:53

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

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Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

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Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения.
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Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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