Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.
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с чего всё началось

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
РИА Новости14:26

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Штрафовать за нарушение режима изоляции в Москве будут людей, собирающихся большими группами

Эхо Москвы16:00

Власти Москвы рассказали, кто будет оштрафован за нарушение самоизоляции

Газета.Ru14:53

Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

Вести.Ru15:10

Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

РБК15:21

Собирающихся большими группами москвичей будут штрафовать

Вечерняя Москва14:42

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

РИА Новости14:26

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Известия15:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Политика

Путин назначил Уйбу врио главы Коми

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке главы Коми Сергей Гапликова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
FlashNord 11:35
Футбол

В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:53
Политика

Трамп задействовал закон о производстве военного времени

Президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы обеспечить ресурсы для производства необходимого количества аппаратов искусственной вентиляции легких для поддерживающей терапии больных коронавирусом, сообщил Белый дом.
РИА Новости 15:40
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 08:33
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Интерфакс 06:42
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч

Коммерсантъ 00:53
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости вчера в 14:48
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Авто

Удлиненный Hyundai Creta заметили на тестах

Корейский бренд Hyundai ведет подготовку к премьере длиннобазной версии нового поколения вседорожника Hyundai Creta.
AvtoVolgograda.ru 31 марта в 23:52
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru 12:19
Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
Авто

Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России

Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
Автоновости дня 10:26
Футбол

Серхи Роберто — о голе в ворота «ПСЖ»: пересматривал его всю ночь

Думаю, в ночь после матча с «ПСЖ» я не спал. Хотя на следующий день у нас была тренировка, я мало спал.
Чемпионат 15:59
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Piter.tv 07:33
Армия и оружие

Экипаж авианосца «Теодор Рузвельт» эвакуируют из-за коронавируса

Из-за коронавируса Пентагон принял решение эвакуировать практически весь его экипаж.
Российская газета 03:39
Автоспорт

Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж

Sports.ru 16:21
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