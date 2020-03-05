Общество
КоммерсантъВ мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
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Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Хоккей
Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Здоровье
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Футбол
«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Происшествия
Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Хоккей
«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Здоровье
В Самару привезли тест-системы для диагностики нового коронавируса
В центре специально для диагностики коронавируса разработали две современные тест-системы.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Спорт
В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
В Кремле прокомментировали поддельные подписи Григория Родченкова, ранее являвшегося главой Московской антидопинговой лаборатории.
Армия и оружие
НАТО осуждает действия России и сил Асада в Сирии
Североатлантический альянс осуждает действия правительственных сил и России в Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.