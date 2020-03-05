В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

Общество В России запретили вывозить из страны медицинские маски Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.

Армия и оружие Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.

Политика Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Хоккей Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.

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Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.

Общество Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.

Происшествия Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.