Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
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Московская мэрия может объявить городской карантин из-за коронавируса

Накануне.Ru21:00

Мэрия Москвы, как утверждает Би-би-си, подготовила жесткий план Б для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы14:30

Правительство Москвы разработало план действий на случай распространения коронавируса в городе

Афиша Daily17:29

Карантин и режим ЧС. СМИ узнали планы борьбы с коронавирусом в Москве

Красная весна16:25

Мэрия Москвы разработала три плана в борьбе с коронавирусом, один из которых предусматривает городской карантин

Дождь16:08

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

РБК14:29

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ19:01
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Происшествия

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости 20:56
Музыка

После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Neva.Today вчера в 14:52
Политика

Кандидат в премьеры Украины рассказал о приоритетах правительства

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что является главным в работе нового правительства - нужно работать над укреплением национальной обороны, завершить войну в Донбассе.
Inc-news.ru 11:08
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru 18:38
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Общество

Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Коммерсантъ 22:27
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Политика

Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Суть событий 08:01
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
РИА Новости 22:19
Происшествия

Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Якутия 24 21:16
Хоккей

«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:07
Политика

Евгения Лудупова сложила депутатские полномочия в Хурале Бурятии

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Бурятии Евгении Лудуповой рассмотрели сегодня, 5 марта, на очередной сессии, пишет Восток-Телеинформ.
Восток-Телеинформ 20:56
Происшествия

В Приморье из-за снегопада за сутки произошло 160 ДТП

В Приморском крае во время снегопада за сутки произошло 160 аварий, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Газета.Ru 21:35
Игры

Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars

Игра называется Star Wars: Project Maverick.
REGNUM 09:03
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия вчера в 20:00
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Футбол

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России

«Спартак» и «Зенит» оспорят путёвку в финал Кубка России.
Metaratings 14:14
Общество

Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

Московский Комсомолец 11:45
Экономика

В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году.
Комсомольская правда 04:47
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания 02 марта в 06:14
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе

МедиаПоток 02 марта в 08:31
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru 06:57
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 08:30
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе

Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:16
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 13:05
Политика

Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.
Rusvesna.su 02:41
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