Общество
КоммерсантъВ мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
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Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Политика
Кандидат в премьеры Украины рассказал о приоритетах правительства
Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что является главным в работе нового правительства - нужно работать над укреплением национальной обороны, завершить войну в Донбассе.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Общество
Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов
Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Хоккей
«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Евгения Лудупова сложила депутатские полномочия в Хурале Бурятии
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Бурятии Евгении Лудуповой рассмотрели сегодня, 5 марта, на очередной сессии, пишет Восток-Телеинформ.
Происшествия
В Приморье из-за снегопада за сутки произошло 160 ДТП
В Приморском крае во время снегопада за сутки произошло 160 аварий, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Игры
Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars
Игра называется Star Wars: Project Maverick.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России
«Спартак» и «Зенит» оспорят путёвку в финал Кубка России.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Экономика
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году
Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.