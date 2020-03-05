В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

Происшествия На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

Музыка После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.

Политика Кандидат в премьеры Украины рассказал о приоритетах правительства Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что является главным в работе нового правительства - нужно работать над укреплением национальной обороны, завершить войну в Донбассе.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Общество Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.

Политика Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Происшествия Уголовное дело возбудили после незаконного демонтажа мемориала ВОВ в Ленском районе Якутии Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса "Они сражались за Родину" в поселке Витим Ленского района, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Политика Евгения Лудупова сложила депутатские полномочия в Хурале Бурятии Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Бурятии Евгении Лудуповой рассмотрели сегодня, 5 марта, на очередной сессии, пишет Восток-Телеинформ.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.