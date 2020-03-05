Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
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В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ19:01

Правительство Москвы разработало план действий на случай распространения коронавируса в городе

Афиша Daily17:29

Мэрия Москвы, как утверждает Би-би-си, подготовила жесткий план Б для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы14:30

Мэрия Москвы разработала три плана в борьбе с коронавирусом, один из которых предусматривает городской карантин

Дождь16:08

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

РБК14:29

Карантин и режим ЧС. СМИ узнали планы борьбы с коронавирусом в Москве

Красная весна16:25
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Авто

Renault Duster сменил поколение

32CARS.ru 15:14
Авто

В России автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Bosch анонсировала новую систему контроля водителей, которая призвана сделать движение на дорогах безопаснее.
Кубанские новости 02:39
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Музыка

Группа Little Big поедет на Евровидение от России

iReactor 02 марта в 14:08
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Армия и оружие

Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает издание Теlедrааf.
Накануне.Ru вчера в 23:45
Общество

Роскомнадзор ограничит доступ к фейкам о коронавирусе

Роскомнадзор в среду, 4 марта, по требованию Генеральной прокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:46
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 19:03
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости 06:54
Здоровье

В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 11:29
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Здоровье

Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

Алтапресс 04:06
Общество

Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии

Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Современный Предприниматель 02:10
Гаджеты

Для Android и iOS появилась долгожданная темная тема в WhatsApp

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 15:20
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости 20:00
Общество

В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Общественное телевидение России 08:40
Футбол

Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Goal, английский футболист рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру 14:20
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Газета.Ru вчера в 19:41
Игры

Состоялся релиз обновленного шутера Halo: Combat Evolved для ПК

Halo: Combat Evolved с момента выхода в 2003 году дал начало культовой серии видеоигр, повествующих о приключениях суперсолдата Master Chief.
Дни24 08:44
Здоровье

Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером

Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Толк 01 марта в 19:58
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru 19:14
Футбол

Андрей Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»

Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Спартака» и ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 19:21
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
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