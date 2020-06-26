Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Общество Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 119

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Политика Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4% ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора. 35

Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.