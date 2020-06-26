Общество
РБКВ мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.
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Доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции восстановлен
Коммерсантъвчера в 17:16
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
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РИА Новости вчера в 14:26
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Коммерсантъ 06:15
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РБК 03:07
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Слово и Дело 06:56
Космос
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Деловое.ТВ вчера в 08:20
Политика
Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%
ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора.
Ведомости 05:55
Политика
Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам
Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
Игры
Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding
Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru вчера в 16:00
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
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Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
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Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Авто
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56