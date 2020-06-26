Общество

РБКРБКВ мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.
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Специалисты восстановили доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции

Эхо Москвы03:30

В Москве пресечена попытка атаки системы электронного голосования

Агентство Москвавчера в 16:30

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

РИА Новостивчера в 15:48

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

РБКвчера в 15:59

Доступ к сервису наблюдателя электронного голосования восстановлен

Москва 24вчера в 16:55

Доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции восстановлен

Коммерсантъвчера в 17:16

Доступ к сервису наблюдателя за онлайн-голосованием по конституции восстановили

ТАССвчера в 16:38
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости 00:17
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Общество

Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.
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Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Наука

Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

Оказалось, что 19% пациентов переносили болезнь бессимптомно из-за особенностей иммунной системы.
OAnews 01:17
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве

Коммерсантъ 06:15
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Политика

Путин заявил, что не имеет права опускать руки в критической ситуации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что лидер России был очень встревожен показателями роста заболевших коронавирусной инфекцией, он до последнего решал, стоит ли вводить нерабочие дни.
Слово и Дело 06:56
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
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Политика

Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%

ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора.
Ведомости 05:55
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Футбол

Гончаренко возобновил работу на посту тренера ЦСКА

РБК 05:43
Политика

Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам

Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
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Игры

Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding

Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru вчера в 16:00
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Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
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Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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Авто

На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей

На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Goroday.ru 26 июня в 18:22
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
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Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
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