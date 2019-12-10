Происшествия

РБКРБКВ мэрии Владивостока сообщили об обысках

Пресс-служба мэрии сообщает, что изымается конкурсная и рабочая документация, а представители администрации оказывают содействие оперативникам. В сообщении говорится о выявленных фактах подлога документов со стороны организации, которая выполняла контракт на ремонт дорог в 2018 году.
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Администрация Владивостока заявила о непричастности чиновников к мошенничеству с дорогами

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Мошенническая схема на 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски

КП - Владивостоквчера в 20:57
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Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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В Париже проходит встреча Путина и Зеленского

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В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
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В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
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Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Общество

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ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
РБК вчера в 21:00
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В России ученые изобрели способ спасения осетровых от браконьеров

Российские ученые изобрели метод, с помощью которого можно будет отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных на ферме, от икры и филе «диких» рыб.
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Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч

Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
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«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита

По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
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Спорт

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Форвард «Трактора» Виталий Кравцов был отправлен в ВХЛ и сыграет за «Челмет» в матче регулярного чемпионата с «Горняком», информирует пресс-служба челябинского клуба.
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Общество

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
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Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

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Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
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Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

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Политика

Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»

Ранее Зеленский заявил, что готов поднять вопрос переговоров по Крыму на встрече в нормандском формате, а если ему откажут, то он будет пытаться провести переговоры "в другом кругу".
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Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

Список номинантов Голливудской ассоциации иностранной прессы был опубликован на сайте в понедельник, 9 декабря.
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Хоккей

Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»

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Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Единоборства

Поветкин и Хантер завершили бой вничью

Александр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.
LiveResult.Ru 07 декабря в 17:00
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