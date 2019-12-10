Происшествия

РБКРБКВ мэрии Владивостока сообщили об обысках

Пресс-служба мэрии сообщает, что изымается конкурсная и рабочая документация, а представители администрации оказывают содействие оперативникам. В сообщении говорится о выявленных фактах подлога документов со стороны организации, которая выполняла контракт на ремонт дорог в 2018 году.
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Администрация Владивостока заявила о непричастности чиновников к мошенничеству с дорогами

ТАССвчера в 21:30

В мэрии Владивостока прояснили ситуацию с обысками

Владивосток-Новостивчера в 20:53

Почти полторы сотни нарушений нашла прокуратура в ведомстве первого вице-мэра Владивостока

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«Кто подставил кролика Роджера»: 9 дорожных подрядчиков попали в круг подозреваемых

Deita.ru02:45

Администрация Владивостока рассказала про ситуацию с пропажей госсредств

АиФ Владивостоквчера в 22:28

Мэрия Владивостока об обысках: это было до Гуменюка

Восток-Медиавчера в 20:59

Мошенническая схема на 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски

КП - Владивостоквчера в 20:57
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Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Кино

Netflix представил Геральта, Йеннифер и Цири из «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix опубликовала в YouTube видео с рассказом о главных героях «Ведьмака». На видео представлены Геральт, Йеннифер и Цири.
Культуромания 02:38
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
РИА Новости 03:38
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Киев и Донецк проведут обмен пленными до конца года

До конца 2019 года между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) может состояться обмен пленными.
Lenta.ru 03:30
Политика

В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
РИА Новости 03:34
Политика

Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева

Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 12:46
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 08 декабря в 06:31
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Бондарчук официально разводится с женой

Слухи о расставании сына Фёдора Бондарчука Сергея с женой Татой получили подтверждение.
Газета Кемерова 00:19
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
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В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

РИА Новости 01:41
Экономика

Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество

По словам депутата Анатолия Никифорова, ставка налога в первый год должна быть 0,5%, второй – 0,8%, третий – 1%. Объекты, построенные до 31 декабря 2016 года, по мнению депутатов и предпринимателей должны быть освобождены от налога на 5 лет.
Правда УрФО 03:04
Происшествия

Под Брянском убили четырех человек

Российская газета 02:37
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Глава Оренбурга подал в отставку

Коммерсантъ вчера в 07:21
Здоровье

Главврачом владимирского роддома №2 назначен Сергей Телегин

Старт33 03:24
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