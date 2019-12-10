Происшествия
РБКВ мэрии Владивостока сообщили об обысках
Пресс-служба мэрии сообщает, что изымается конкурсная и рабочая документация, а представители администрации оказывают содействие оперативникам. В сообщении говорится о выявленных фактах подлога документов со стороны организации, которая выполняла контракт на ремонт дорог в 2018 году.
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Почти полторы сотни нарушений нашла прокуратура в ведомстве первого вице-мэра Владивостока
PrimaMedia.ruвчера в 23:03
Администрация Владивостока рассказала про ситуацию с пропажей госсредств
АиФ Владивостоквчера в 22:28
Мошенническая схема на 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски
КП - Владивостоквчера в 20:57
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