Пресс-служба мэрии сообщает, что изымается конкурсная и рабочая документация, а представители администрации оказывают содействие оперативникам. В сообщении говорится о выявленных фактах подлога документов со стороны организации, которая выполняла контракт на ремонт дорог в 2018 году.

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

Политика В Кремле назвали место следующей встречи «нормандской четверки» Следующий саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, который состоится через четыре месяца, пройдет в Берлине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

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Общество Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Экономика На Среднем Урале бюджет региона приняли без обсуждения Свердловское заксобрание приняло бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов во втором и третьем чтении.

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Политика Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».