Происшествия
ИнтерфаксВ мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил в Сочи, завершился со счетом 1:0.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Автоспорт
Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.
Спорт-Экспресс 10:34
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 10:49
Происшествия
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Lenta.ru вчера в 07:33
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Несколько экземпляров уже поступили в автосалоны официальных дилеров, где их стоимость составляет от 2 200 000 рублей.
Evo-rus.com 02:09
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Общество
Фильм с участием русского врача вышел в Бруклине
Фильм с участием Евгения Пинелиса, врача-реаниматолога Бруклинской центральной больницы в Нью-Йорке, вышел в рамках документального проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия».
Время Н 14:02
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ вчера в 05:56
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Космос
Астрономы-любители помогают открыть два необычных коричневых карлика
При помощи астрономов-любителей были открыты два очень необычных коричневых карлика, представляющих собой газовые шары, которые являются недостаточно массивными для зажигания в них ядерных реакций, дающих энергию звездам.
AstroNews.ru 13:34
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон снялась в джинсах, которые носила 14 лет назад
10 июля звезда американского ТВ Джессика Симпсон отмечает день рождения — ей исполняется 40 лет.
WomanHit.ru вчера в 08:30
Авто
Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan
В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
Letnews.ru 02:55
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время
Эксперт указал, что экономика США на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена, а страна обладает огромным внешним долгом.
ПолитРоссия 14:05