Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Интерфакс13:21

СМИ сообщили об обысках в мэрии Магаса и фонде соцстраха Ингушетии

Коммерсантъ13:45

В мэрии Магаса идет обыск

Московский Комсомолец13:38

В мэрии столицы Ингушетии проходят обыски

Эхо Москвы13:31

СМИ узнали об обысках в мэрии Магаса после задержания ингушского депутата

РБК15:46

В фонд соцстраха Ингушетии пришли с обысками

РЕН ТВ13:00

В фонде соцстрахования Ингушетии идут обыски после задержания его экс-руководителя

ТАСС12:57
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