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Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *. 1

Космос Астрономы-любители помогают открыть два необычных коричневых карлика При помощи астрономов-любителей были открыты два очень необычных коричневых карлика, представляющих собой газовые шары, которые являются недостаточно массивными для зажигания в них ядерных реакций, дающих энергию звездам.

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 11