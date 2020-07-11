В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 619

Футбол Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 228

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина. 152

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 14

Футбол Тренер «Манчестер Сити»: надеюсь, УЕФА позволит нам выступить в ЛЧ Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что УЕФА позволит его команде выступить в новом сезоне в Лиге чемпионов, ведь футболисты "Сити" завоевали путевку в турнир на поле и честно заслужили право выступить в главном еврокубке.

Игры Демоверсия ремейка Resident Evil 3 получила загадочное обновление спустя три месяца после релиза самой игры Японская версия патча весит на 1 Гбайт больше остальных Демоверсия ремейка Resident Evil 3 никогда не страдала от обилия багов, поэтому участники ResetEra предположили, что вместе с исправлениями Capcom могла добавить в пробное издание новый контент. 12

Энергетика Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным. 48

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. 4

Происшествия В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики. 68

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 270

Политика Трамп отверг идею выводить США из НАТО Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Washington Post, по заявлению лидера США Дональда Трампа, его страна не собирается покидать НАТО. 38

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 17

Космос NASA завершило проектирование межпланетной станции Psyche Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов.