Происшествия
ИнтерфаксВ мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Ученые обнаружили неизвестный ранее тип космических объектов. Результаты исследования находятся на портале arXiv.
Москва 24 09 июля в 07:50
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Футбол
Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Автоспорт
Квят считает, что Леклер блокировал его на одном из кругов
Спорт-Экспресс 12:35
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени
Как доказали исследования, снизить риск патологий поможет простой кофе. К такому выводу пришли ученые из США.
Волгоградская правда 13:38
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 09 июля в 12:43
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
Футбол
Тренер «Манчестер Сити»: надеюсь, УЕФА позволит нам выступить в ЛЧ
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что УЕФА позволит его команде выступить в новом сезоне в Лиге чемпионов, ведь футболисты "Сити" завоевали путевку в турнир на поле и честно заслужили право выступить в главном еврокубке.
РИА Новости 19:00
Игры
Демоверсия ремейка Resident Evil 3 получила загадочное обновление спустя три месяца после релиза самой игры
Японская версия патча весит на 1 Гбайт больше остальных Демоверсия ремейка Resident Evil 3 никогда не страдала от обилия багов, поэтому участники ResetEra предположили, что вместе с исправлениями Capcom могла добавить в пробное издание новый контент.
3DNews вчера в 05:47
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Энергетика
Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 17:38
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Футбол
Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 17:46
Футбол
«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры
«Сельта» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 36-го тура испанской Примеры.
RT на русском 15:08
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Washington Post, по заявлению лидера США Дональда Трампа, его страна не собирается покидать НАТО.
Уфимские Заметки 14:14
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Космос
NASA завершило проектирование межпланетной станции Psyche
Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов.
N+1 09 июля в 09:36
Авто
Toyota стала лидером среди самых популярных моделей на планете
Как сообщает ToDay News Ufa, лидерство среди самых популярных авто в мире прочно захватила Toyota.
ToDay News Ufa вчера в 06:39
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер 09 июля в 01:55
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00