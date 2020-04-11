Коронавирус
RT на русскомВ мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
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Введение пропусков в Москве объяснили поведением москвичей: «Расслабились»
Московский Комсомолец05:51
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Общество
Сергей Собянин: с 13 апреля в Москве вводится пропускной режим
С 13 апреля вводится пропускной режим. Он будет носить заявительный характер. Пропускной режим будет введен в три этапа.
Вести.Ru вчера в 12:47
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Происшествия
В Псковской области от коронавируса скончался третий человек
В Пскове скончался третий инфицированный коронавирусом пациент, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.
АиФ Псков 15:47
Общество
Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший
Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Транспорт
Таксисты будут обязаны проверять спецпропуск пассажиров в Москве
Таксисты в Москве с 15 апреля будут обязаны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира.
RT на русском 15:20
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Общество
В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула
Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля.
Москва 24 13:07
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Экономика
Отмена пенсионной реформы могла бы смягчить последствия карантина
Аналитики склонны к мнению, что отказ от увеличения пенсионного возраста, даже временный, может разгрузить сферу занятости.
Кузбасс Сегодня 08 апреля в 09:58
Происшествия
Еще трое больных с коронавирусом появились в Приморье
В Приморском крае коронавирус лабораторно подтвердился у трех человек. COVID-19 заразились мужчина и две женщины.
EastRussia 05:56
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Общество
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
Здоровье
В США умерли более 20 тыс. человек от коронавируса
Всего с начала пандемии COVID-19 там умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 16:22
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили иммуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Экономика
В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, лука и чеснока
По данным International Trade Centre, экспорт чеснока из России в 2019 году составил всего 420 тыс. долларов, основными покупателями были Украина (282 тыс. долларов) и Белоруссия (129 тыс. долларов, на Беларусь как члена ЕАЭС запрет не распространяется).
Российская газета 17:01
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa 05:46
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Общество
Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Хоккей
Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
РБК 14:44
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor 16:06
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46