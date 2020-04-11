Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

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