Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».
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Власти Москвы заявили, что жители стали менее ответственно подходить к режиму самоизоляции

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В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

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Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

РБК07:55

В мэрии Москвы назвали причины ужесточения ограничений из-за коронавируса

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Введение пропусков в Москве объяснили поведением москвичей: «Расслабились»

Московский Комсомолец05:51

Власти Москвы объяснили ужесточение мер из-за коронавируса

РИА Новости09:10

В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

Интерфакс05:31
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Политика

Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы

REGNUM 12:15
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
40
Общество

Собянин разъяснил порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 12:44
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
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Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
8
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Общество

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
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Космос

Ученые показали самое близкое фото черной дыры

Ученые опубликовали самое близкое фото выбросов черной дыры с реактивной струей. Снимок представили на сайте Event Horizon Telescope.
Вечерняя Москва 08 апреля в 10:49
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Происшествия

Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин

Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
РЕН ТВ 11:49
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
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Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
6
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
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Политика

Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская и американская стороны договорились о создании рабочей группы по космосу.
RT на русском 11:54
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Происшествия

В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11:39
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Биатлон

Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
5
Общество

В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
РИА Новости 12:18
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
1,4K
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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