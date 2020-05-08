Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках.

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

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