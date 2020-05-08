Коронавирус
Газета.RuВ мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
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Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках.
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