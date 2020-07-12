Происшествия
Эхо МосквыВ мэрии столицы Ингушетии проходят обыски
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, прилегающая к мэрии в Магасе оцеплена, въезд заблокирован военными "Уралами". В самом здании производится выемка документов. Сотрудники мэрии вызваны на работу.
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Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv 02:57
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Общество
Ученый сообщил о росте заразности коронавируса
Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
Общество
В России за сутки от COVID-19 полностью выздоровели 3 615 человек
В стране зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. При этом за сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.
Омскрегион 03:26
Общество
11 июля еще 63 человека в Тульской области заболели коронавирусом
Сегодня, 10 июля, в Тульской области еще 63 человека заболели коронавирусом. Инфекцию подтвердили у жителей 7 городов и районов области.
Первый Тульский вчера в 03:41
Футбол
Источник: судья РПЛ делал ставки на тотализаторе
Судья одного из последних матчей «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) уличён в игре на тотализаторе.
RT на русском 03:29
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС вчера в 14:59
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей.
Известия 00:10
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
Российский автопроизводитель запатентовал новый мультируль для автомобилей Lada.
Газета DAILY вчера в 02:51
Игры
Геймплейный трейлер Serious Sam 4
Cyber.sports.ru вчера в 15:35
Здоровье
Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом
Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике.
Слово и Дело вчера в 08:50
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Супруга Уилла Смита раскрыла правду о своем романе «с одобрения мужа»
Джада подтвердила, что у нее действительно была связь с Алсиной почти пять лет назад, однако опровергла слухи о том, что муж «благословил» ее на эти отношения.
Профиль вчера в 07:11
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40